Блинкен сообщил о желании США поддерживать военные контакты с Россией

Вашингтон, 25 февраля. Соединенные Штаты хотят поддерживать военные контакты с Россией для недопущения просчетов в ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Интервью Блинкен дал телекомпании CBS. У госсекретаря поинтересовались, что делает администрация Соединенных Штатов для снижения риска обострения конфликта на Украине.

«Вы всегда хотите удостовериться в том, что у вас нет просчетов, несчастных случаев. Поэтому то, что мы хотим сделать, это быть в контакте с Россией в военном плане, чтобы очень четко дать понять, чем она рискует, если допустит просчет», — заявил Блинкен.

События на Украине стали поводом для начала военной спецоперации по защите Луганской и Донецкой народных республик. Правительство США готово продолжать оказывать оборонительную помощь Киеву.