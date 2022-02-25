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Блинкен сообщил о желании США поддерживать военные контакты с Россией

Политика
Блинкен сообщил о желании США поддерживать военные контакты с Россией
Global Look Press/photothek  /  © Florian Gaertner

Вашингтон, 25 февраля. Соединенные Штаты хотят поддерживать военные контакты с Россией для недопущения просчетов в ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Интервью Блинкен дал телекомпании CBS. У госсекретаря поинтересовались, что делает администрация Соединенных Штатов для снижения риска обострения конфликта на Украине.

«Вы всегда хотите удостовериться в том, что у вас нет просчетов, несчастных случаев. Поэтому то, что мы хотим сделать, это быть в контакте с Россией в военном плане, чтобы очень четко дать понять, чем она рискует, если допустит просчет», — заявил Блинкен.

События на Украине стали поводом для начала военной спецоперации по защите Луганской и Донецкой народных республик. Правительство США готово продолжать оказывать оборонительную помощь Киеву.

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