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Два мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате обстрела ВСУ

Происшествия
Два мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате обстрела ВСУ
Пресс-служба ГУ СК России по Республике Крым

Белгород, 25 февраля. ВСУ провели обстрел территории Белгородской области, в результате чего пострадали два человека и один ребенок. Об этом сообщил СК России.

СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенного общеопасным способом». Кроме того, в России было зафиксировано прямое попадание снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов.

«По данным следствия, 24 февраля 2022 года в течение дня в результате прямых попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов Белгородской области двоим российским гражданам и одному ребенку 2015 года рождения причинены телесные повреждения», — говорится в заявлении Следственного комитета России.

Ситуация на Украине усложнилась несколько дней назад. Тогда Киев начал атаковать некоторые позиции в ДНР и ЛНР. В результате главы республик обратились к Москве за помощью. Президент России Владимир Путин назвал спецоперацию по демилитаризации Украины вынужденной мерой. По его словам, украинские власти не оставили Москве другого выбора.

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