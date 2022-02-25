США выразили готовность и дальше предоставлять военную помощь Украине

Вашингтон, 25 февраля. Правительство Соединенных Штатов продолжит осуществлять Украине поддержку в виде оборонительной помощи. Соответствующее заявление сделали представители Пентагона.

Данное решение обусловлено происходящими на территории Украины событиями. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции. Глава государства подчеркнул, что она обусловлена необходимостью защиты гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик, а также демилитаризации Украины.

Ранее стало известно, что в ближайшее время американский конгресс согласует поставки вооружения в Киев. Общая стоимость военной техники составит 600 миллионов долларов.