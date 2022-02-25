«Девочку просто изнасиловали»: Жулин объяснил причину слез Валиевой на Олимпийских играх

Москва, 25 февраля. Тренер по фигурному катанию Александр Жулин в подкасте «Больше спорта» на YouTube-канале «Матч ТВ» снова затронул тему допинг-скандала с участием Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

Соревнования в столице Китая для российской команды омрачились допинговым скандалом Камилы Валиевой. На следующий день после того, как отечественные фигуристы стали первыми в командном турнире, выяснилось, что одна декабрьская допинг-проба спортсменки содержала следы запрещенных веществ. При этом другие допинг-тесты, взятые уже на Олимпиаде, оказались чистыми.

Прошедшие Игры Жулин назвал невероятно сложными. Что касается 15-летней фигуристки, то, по мнению тренера, Валиева столкнулась с самой настоящей травлей.

«Девочку, простите, просто "изнасиловали" за эти две недели. Она вышла на прокат, а на ней лица не было. Если раньше это был улыбающийся ребенок, то потом — женщина со скорбным лицом. Ей не надо было, по-моему, вообще ничего», — подчеркнул серебряный призер Игр 1994 года.

instagram.com / @aleksandr_zhulin

Жулин также признался, что очень переживает за юную спортсменку. Он выразил надежду, что Камила обязательно продолжит профессиональную карьеру, а история с допинг-скандалом получит хороший финал.

После Олимпиады в Пекине многие звезды высказались в поддержку Камилы Валиевой. Так, чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины пожелали фигуристке двигаться только вперед.