Макрон признался, что созванивался с Путиным по просьбе Зеленского

Париж, 25 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский попросил французского коллегу Эммануэля Макрона созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Информацию об этом сообщил сам хозяин Елисейского дворца.

Темой беседы политиков стала обострившаяся обстановка в Донбассе. Подробностей по заявлению Макрона на данный момент не сообщается.

В рамках разговора Путин объяснил своему коллеге причины и обстоятельства проведения спецоперации по защите жителей Донбасса. Администрация российского лидера подчеркнула, что диалог между главами государств был «серьезным и откровенным».