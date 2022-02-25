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Макрон признался, что созванивался с Путиным по просьбе Зеленского

Политика
Макрон признался, что созванивался с Путиным по просьбе Зеленского
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Париж, 25 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский попросил французского коллегу Эммануэля Макрона созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Информацию об этом сообщил сам хозяин Елисейского дворца.

Темой беседы политиков стала обострившаяся обстановка в Донбассе. Подробностей по заявлению Макрона на данный момент не сообщается.

В рамках разговора Путин объяснил своему коллеге причины и обстоятельства проведения спецоперации по защите жителей Донбасса. Администрация российского лидера подчеркнула, что диалог между главами государств был «серьезным и откровенным».

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