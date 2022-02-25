Reuters: Макрон анонсировал новые антироссийские ограничения от Франции

Париж, 25 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал ввести новые санкции в отношении Москвы сразу после объявления рестрикций со стороны Евросоюза. Соответствующую информацию опубликовало агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ранее также глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель призвал ввести против России самый жесткий в истории пакет санкционных ограничений. В частности, высокопоставленный дипломат также пообещал российской стороне «беспрецедентную изоляцию».

В четверг был объявлен старт специальной военной операции по защите Донбасса, о которой сообщил президент России Владимир Путин. Глава российского государства подчеркивал, что принятая мера носит вынужденный характер. По словам Путина, спецоперация преследует цели «демилитаризации и денацификации Украины», а также защиты мирного населения Луганской и Донецкой народных республик.