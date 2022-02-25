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Еврокомиссия: санкции помешают России продавать нефть

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 05:13
Экономика
Еврокомиссия: санкции помешают России продавать нефть
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 25 февраля. Новый пакет санкций ЕС помешает России перерабатывать и продавать нефть. Об этом предупредила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Второй пакет санкций Евросоюза будет касаться 70% российского финансового рынка и ключевых государственных компаний. В планах ограничить доступ страны к высоким технологиям.

«Санкции ЕС помешают России перерабатывать и продавать нефть», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз намерен наложить ограничения не только на банковский сектор России, но и на сферу авиации. Странам запретят продавать самолеты и оборудование. Заявление Еврокомиссии связано со спецоперацией по защите Донбасса.

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