Еврокомиссия: санкции помешают России продавать нефть

Брюссель, 25 февраля. Новый пакет санкций ЕС помешает России перерабатывать и продавать нефть. Об этом предупредила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Второй пакет санкций Евросоюза будет касаться 70% российского финансового рынка и ключевых государственных компаний. В планах ограничить доступ страны к высоким технологиям.

«Санкции ЕС помешают России перерабатывать и продавать нефть», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз намерен наложить ограничения не только на банковский сектор России, но и на сферу авиации. Странам запретят продавать самолеты и оборудование. Заявление Еврокомиссии связано со спецоперацией по защите Донбасса.