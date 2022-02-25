Париж готов оказать Киеву финансовую и военную помощь

Париж, 25 февраля. Украина может получить финансовую поддержку от Франции в размере 300 млн евро. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на президента страны Эммануэля Макрона.

Вместе с тем Париж выразил готовность поставить Киеву военную помощь. По данным издания, речь идет о боевой технике. Однако детали так называемой сделки не раскрываются.

В ночь на 24 февраля Россия начала спецоперацию в Донбассе по просьбе глав Донецкой и Луганской народных республик. Немногим ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости этих субъектов и пообещал оказать помощь в случае обострения ситуации на линии разграничения.