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ЕС запретит продажу самолетов и оборудования в рамках санкций против России
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ЕС запретит продажу самолетов и оборудования в рамках санкций против России

Политика
ЕС запретит продажу самолетов и оборудования в рамках санкций против России
pixabay.com

Брюссель, 25 февраля. Евросоюз намерен ввести запрет на продажу самолетов и авиационного оборудования России. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Решение Еврокомиссии связано с недавним заявлением президента РФ Владимира Путина. Он объявил о старте военной спецоперации в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

Кроме запрета на продажу воздушных судов и оборудования второй пакет антироссийских санкций будет затрагивать банковский сектор. Ограничения намерены направить против 70% финансового рынка.

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