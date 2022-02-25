ЕС запретит продажу самолетов и оборудования в рамках санкций против России

Брюссель, 25 февраля. Евросоюз намерен ввести запрет на продажу самолетов и авиационного оборудования России. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Решение Еврокомиссии связано с недавним заявлением президента РФ Владимира Путина. Он объявил о старте военной спецоперации в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

Кроме запрета на продажу воздушных судов и оборудования второй пакет антироссийских санкций будет затрагивать банковский сектор. Ограничения намерены направить против 70% финансового рынка.