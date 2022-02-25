Редактор британской The Times попалась на фейке о военной операции России на Украине  

С началом спецоперации вооруженных сил России в поддержку Донбасса в Сети появилось огромное количество видеороликов и сообщений. Большая часть из них — фейки. Такое мнение в беседе с ФАН озвучил член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, руководитель просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров.

В Сети появилось немало новостей на тему сбитых самолетов украинскими системами противовоздушной обороны (ПВО). Изначально информация появляется в социальных сетях, а потом ее подхватывают различные западные журналисты и СМИ.

Так, например, политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов подловил военного редактора издания The Times Ларису Браун (Larisa Brown) в подтасовке информации. Она опубликовала в своих социальных сетях видео, на котором можно увидеть плачущего мужчину, который обнимает свою дочь перед поездкой на фронт. Журналист сообщила, что данные кадры были сняты на территории Украины. Однако оказалось, что на видео житель Горловки, которая уже 8 лет находится под обстрелами ВСУ. А отправлял он свою дочь и супругу в Россию перед тем, как уйти на фронт.

«Военный редактор The Times распространяет это видео, рассказывая, как украинские мужчины отправляют своих детей, а сами «выбирают остаться и защищать свою родину». При этом данное видео выложил мэр Горловки Приходько еще 21 февраля. И на нем изображена эвакуация горловских детей в Россию. Но западные СМИ «не замечали» этих детей на протяжении 8 лет!» — написал эксперт.

Некоторые издания Украины написали о том, что ПВО киевских силовиков удалось «сбить» шесть самолетов и один вертолете. Однако в качестве подтверждения использовалось видео семилетней давности, а снято они было в Ливии. На кадрах — потерпевший крушение на авиашоу истребителя F-16 ВВС США. Кроме того, киевские пропагандисты сбивают над Украиной и американские истребителями. В Твиттере пользователя под ником «Euromaidan PR» предъявил фотографию самолета сил специальной военной операции, который оказался истребителем Миг-29, столкнувшийся на авиашоу RIAT в 1993 году.

Федеральное агентство новостей /

Член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Герман Владимиров рассказал Федеральному агентству новостей, зачем киевские пропагандисты распространяют подобного рода фейки.

«Они привыкли так работать. Они людям вбрасывают уже на протяжении восьми лет ложную информацию, а люди в нее верят. Делается это для того, чтобы поднять боевой дух украинской армии. Мы это уже проходили и в 2008 и в 2014 годах. Да, конечно, киевские власти накачивают людей дезинформацией. Но я могу сказать, что уже очень скоро в городах Украины будут выходить люди, чтобы записать видеообращение с просьбой освободить их города от украинских националистов», — резюмировал собеседник ФАН.

Депутат Госдумы Елена Драпеко считает, что решение о принуждении Украины к миру было вынужденным, и отмечает, что Россия не враг украинскому народу.