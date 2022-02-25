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Еврокомиссия: второй пакет санкций ЕС будет направлен против ключевых госкомпаний России

Экономика
Еврокомиссия: второй пакет санкций ЕС будет направлен против ключевых госкомпаний России
europa.rs  /  Официальный сайт Еврокомиссии

Брюссель, 25 февраля. Второй пакет санкций Европейского союза затронет российский банковский сектор и ключевые государственные компании РФ. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Так, ограничения будут направлены против 70% банковского рынка. Среди госкомпаний будет затронут также и оборонный сектор России, сообщила фон дер Ляйен.

Данное решение Еврокомиссии связано с недавним обращением президента РФ Владимира Путина. Ранее он сообщил о начале военной операции в Донбассе. По словам главы государства, основная цель подобных действий — защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также «демилитаризация» Украины.

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