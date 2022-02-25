Канада объявила санкции против председателей ВЭБ и Сбербанка России

Оттава, 25 февраля. Власти Канады включили в санкционные списки против России 382 гражданина. Среди них глава Сбербанка Герман Греф и председатель ВЭБ Игорь Шувалов.

Кроме того, в списке оказались бизнесмен Аркадий Ротенберг, его родственники и предприниматель Евгений Пригожин. Под рестрикциями находятся ВТБ, РЖД, «Газпром» и «Транснефть», заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, отметив, что теперь Оттава отзывает все разрешения на экспорт в Россию. Всего в списке 32 юридических лица.

﻿«Новые изменения накладывают ограничения на 31 человека, которые являются ключевыми членами ближайшего окружения президента России Владимира Путина, его близких и членов семей некоторых лиц, уже подпавших под санкции Канады, а также на 27 ключевых финансовых учреждений», — отмечается в документе.

Ранее экономические санкции в отношении кредитных организаций России ввели Соединенные Штаты и Великобритания. При этом, как подчеркивает издание Politico, западные санкции не подразумевают ограничения на экспорт энергоресурсов на мировые рынки.

Российская сторона начала операцию по демилитаризации Украины на фоне обострения ситуации в Донбассе. Главы ДНР и ЛНР обратились за помощью к Москве из-за непрекращающихся атак со стороны ВСУ. Целью является денацификация Украины и защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.