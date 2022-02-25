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Жители Мариуполя заявили, что украинские военные вели огонь из жилых районов города

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 04:35
Политика
Жители Мариуполя заявили, что украинские военные вели огонь из жилых районов города
Федеральное агентство новостей  / 

Жительница Мариуполя Елена рассказала ФАН о ситуации, которая у них происходила днем. По ее словам, с самого утра в городе были слышны взрывы, которые затем продолжались с периодичностью практически весь день, похоже, что шли бои. Ближе к ночи ситуация успокоилась.

«Люди с самого утра пошли закупаться продуктами в магазины, также в каждый банкомат стояли очереди по 40–50 человек, потому что не везде принимают банковские карточки из-за неработающих терминалов. В основном работали только крупные продуктовые магазины по типу АТБ, кафе, пиццерии и другие заведения не работали с самого утра, видимо, люди просто не вышли на работу. Звуки стрельбы доносились со стороны Восточного (микрорайона — Прим. ФАН.). Знакомые мне рассказали, что еще примерно в час дня танк ВСУ встал в переходе между девятиэтажками на улице Олимпийской 77 и оттуда вел огонь, используя здания как щит. Еще сказали, что на Азовстальской улице в подвал дома 58 украинские военные что-то привезли и выгружали под брезентом, но они побоялись рассматривать, что это могло быть, потому что все напуганы», — заявила Елена.

Также она добавила, что вечером на улицах города стало практически безлюдно, не считая очередей в банкоматы — в некоторых местах люди до сих пор стояли в очередях по 40 человек. Дороги тоже пустые, машин очень мало, из города вечером уже не выпускали, но многие уехали еще днем, сказала она.

Кроме того, по ее словам, общественный транспорт в Мариуполе сделали бесплатным, при этом ночью в городе стало очень темно, потому что почти нигде не работало освещение, не считая различных вывесок. Елена отметила, что в жилых домах практически не горит свет в окнах, но, скорее всего, люди просто боятся его включать, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание. Она призналась, что местные жители очень надеются на скорейшее завершение этой ситуации и освобождение всей Украины, поскольку люди истощены как морально, так и физически от всего происходящего в стране с 2014 года.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Мирный житель Горловки погиб из-за обстрела украинских силовиков.

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