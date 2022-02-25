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Украинские силовики за сутки 33 раза обстреливали населенные пункты в ЛНР

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 04:11
Происшествия
Украинские силовики за сутки 33 раза обстреливали населенные пункты в ЛНР
facebook.com  /  Операція об&#039;єднаних сил / Joint forces operation

Луганск, 25 февраля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 33 раза открывали огонь по Луганской Народной Республике (ЛНР). Под огнем оказались десять населенных пунктов, сообщили представители ЛНР.

Основной удар украинских силовиков пришелся по городу Первомайск, где повреждения получили 4 домостроения и 2 объекта инфраструктуры. Информацию об обстрелах подтвердили и жители поселков Донецкий и Голубовское, где «по меньшей мере повреждено 3 жилых дома».

Накануне президент России Владимир Путин объявил о старте специальной военной операции по защите Донбасса, назвав ее вынужденным решением. Глава государства в своем обращении к гражданам подчеркивал, что целью спецоперации является «демилитаризация и денацификация Украины», а также обеспечение защиты людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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всу донбасс Россия и украина
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