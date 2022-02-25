Украинская БМП и старый танк: главные фейки о военной операции в поддержку Донбасса

В украинских соцсетях начала массово появляться фейковая информация о якобы потерях, которые несут силы специальной военной операции. По словам ванного эксперта Бориса Рожина, таким образом киевские пропагандисты пытаются поднять боевой дух армии Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. Он сообщил, что после признания Россией независимости ДНР и ЛНР вооруженные силы Украины возобновили массированные обстрелы жилых кварталов. Все попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев игнорирует.

В этой связи Республики Донбасса обратились за военной помощью к России. Президент принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Президент России объяснил проведение специальной военной операции уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народной республиками.

«Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», — заявил Путин

В течении дня в украинских соцсетях начала массово появляться фейковая информация о якобы потерях, которые несут силы специальной военной операции. Так, например, было опубликовано видео с якобы разбитой колонной. Однако военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм сразу разоблачил фальшивку. Он объяснил, что в ролике — техника Вооруженных сил Украины, о чем свидетельствует характерный пиксельный камуфляж. Рамм уточнил, что последняя машина на видео — это модернизированная на Украине БМП-1.

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Еще один фейк опубликовал один из украинских Telegram-каналов. Он разместил фото якобы подбитого в результате атаки украинских военных танка. Однако вскоре выяснилось, что канал выложил скриншот новости 2015 года, в которой говорится о событиях в зоне проведения так называемой антитеррористической операции.

Федеральное агентство новостей связалось с военным экспертом Борисом Рожиным, чтобы он разъяснил, зачем украинская сторона использует подобного рода фейки. По его словам, Украина просто придумывает «победы», чтобы до конца не деморализовать киевских силовиков, которые уже начали сдаваться.

«Военная пропаганда требует — «Чего их, басурман, жалеть, пиши больше!» К заявлениям такого рода, мягко говоря, нужно относиться скептически. Главная цель подобного рода фейков — поднять боевой дух украинской армии и по возможности оказать влияние на силы, принимающие участие в специальной военной операции. Этого требует военная пропаганда, поэтому они и используют стандартные шаблоны», — заявил собеседник ФАН.

Депутат Госдумы Елена Драпеко считает, что решение о принуждении Украины к миру было вынужденным, и отмечает, что Россия не враг украинскому народу.