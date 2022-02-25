Власти Японии заморозили активы российских банков

Токио, 25 февраля. Правительство Японии приняло решение об усилении ряда антироссийских санкций из-за спецоперации в Донбассе. Информация об этом было обнародована после очередного заседания Совета национальной безопасности страны.

В санкционный список Токио попали активы ВЭБ, Промсвязьбанка и банка «Россия». Кроме того, ранее Япония объявила о рестрикциях в отношении экспортных товаров в РФ, которые могут быть использованы в военных целях.

В санкционном давлении на российскую экономику также принимает участие Великобритания. Власти Соединенного Королевства объявили, что ввели ограничения в отношении председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова.