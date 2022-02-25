Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 05:40
05:37
Политика
Политолог Фененко: США не пойдут на жесткие санкции из-за угрозы ответного удара России
05:32
Политика
Блинкен сообщил о желании США поддерживать военные контакты с Россией
05:32
Происшествия
Два мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате обстрела ВСУ
05:27
Армия
США выразили готовность и дальше предоставлять военную помощь Украине
05:19
Спорт
«Девочку просто изнасиловали»: Жулин объяснил причину слез Валиевой на Олимпийских играх
05:17
Политика
Макрон признался, что созванивался с Путиным по просьбе Зеленского
05:14
Политика
Reuters: Макрон анонсировал новые антироссийские ограничения от Франции
05:13
Экономика
Еврокомиссия: санкции помешают России продавать нефть
05:07
Политика
Париж готов оказать Киеву финансовую и военную помощь
05:02
Политика
ЕС запретит продажу самолетов и оборудования в рамках санкций против России
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Власти Японии заморозили активы российских банков

Политика
Власти Японии заморозили активы российских банков
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Токио, 25 февраля. Правительство Японии приняло решение об усилении ряда антироссийских санкций из-за спецоперации в Донбассе. Информация об этом было обнародована после очередного заседания Совета национальной безопасности страны.

В санкционный список Токио попали активы ВЭБ, Промсвязьбанка и банка «Россия». Кроме того, ранее Япония объявила о рестрикциях в отношении экспортных товаров в РФ, которые могут быть использованы в военных целях.

В санкционном давлении на российскую экономику также принимает участие Великобритания. Власти Соединенного Королевства объявили, что ввели ограничения в отношении председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Власти Японии заморозили активы российских банков
санкции япония вэб промсвязьбанк банк россия
Комментировать