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Молдавия сообщила о готовности развернуть лагеря для беженцев с Украины

Политика
Молдавия сообщила о готовности развернуть лагеря для беженцев с Украины
pixabay.com  /  user:1966666

Кишинев, 25 февраля. Правительство Молдавии объявило, что создаст два лагеря, чтобы принять и разместить украинских беженцев. Информацию об этом сообщает ТАСС.

Накануне президент Молдавии Майя Санду предупредила, что попросит парламент ввести в стране режим чрезвычайного положения. Эти заявления последовали за обострившейся обстановкой на Украине и в республиках Донбасса.

Одновременно с тем в разных регионах России уже несколько дней принимают граждан ЛДНР. Беженцы уже прибыли в Рязанскую, Астраханскую, Владимирскую, Волгоградскую области. Всего российскую границу пересекли более 100 тысяч беженцев.

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