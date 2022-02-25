Зеленский подписал указ о ставке Верховного главнокомандующего

Киев, 25 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании ставки Верховного главнокомандующего. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Орган высшего руководства Украины будет оперативно осуществлять стратегическое управление ВСУ и другими военными формированиями. Новую структуру возглавил сам Зеленский, координатором ставки стал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. При этом деятельность Военного кабинета СНБО прекращается.

Ранее украинский лидер сообщил о гибели за минувшие сутки свыше 130 военных страны, еще 316 получили ранения. По словам Зеленского, силовики утратили контроль над островом Змеиный в Черном море.