Вице-канцлер ФРГ Хабек: Германия не способна оказать настоящую помощь Украине

Берлин, 25 февраля. Германия не способна на данный момент оказать помощь Украине. Киев, вероятнее всего, эта позиция расстроит, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

Глава ведомства выразил понимание огорчению Украины. Кроме того, вице-канцлер добавил, что более ранее введение санкций или поставки оружия Украине, не имели бы никакого значения.

«Мы не можем реально помочь Украине», — признал Хабек.

При этом он считает, что западные страны все равно на должном уровне поддерживают Киев. По его словам, экономические санкции против России в определенный момент сделают свое дело.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Кроме того он отметил, что в планы не входит оккупация территорий.