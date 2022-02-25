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Вице-канцлер ФРГ Хабек: Германия не способна оказать настоящую помощь Украине

Политика
Вице-канцлер ФРГ Хабек: Германия не способна оказать настоящую помощь Украине
pixabay.com

Берлин, 25 февраля. Германия не способна на данный момент оказать помощь Украине. Киев, вероятнее всего, эта позиция расстроит, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

Глава ведомства выразил понимание огорчению Украины. Кроме того, вице-канцлер добавил, что более ранее введение санкций или поставки оружия Украине, не имели бы никакого значения.

«Мы не можем реально помочь Украине», — признал Хабек.

При этом он считает, что западные страны все равно на должном уровне поддерживают Киев. По его словам, экономические санкции против России в определенный момент сделают свое дело.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Кроме того он отметил, что в планы не входит оккупация территорий.

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