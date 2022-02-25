Axios: Россию предложили исключить из Совбеза ООН

Вашингтон, 25 февраля. Предложение исключить Россию из постоянных членов Совета безопасности ООН содержится в резолюции, которую разработали американские конгрессмены. Это связано со спецоперацией РФ по демилитаризации Украины.

Как пишет портал Axios со ссылкой на черновик документа, конгрессмены обращаются к ООН с призывом действовать незамедлительно и исключить Россию из постоянных членов Совбеза. Инициатором по созданию резолюции выступили член комитета по международным делам палаты представителей конгресса США республиканка Клаудия Тенни и представитель Демократической партии США.

Чтобы в устав ООН были внесены поправки, необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом у России есть право наложить вето на это предложение.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация территорий Украины.