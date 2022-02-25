Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 04:10
04:07
Политика
Власти Японии заморозили активы российских банков
04:06
Политика
Молдавия сообщила о готовности развернуть лагеря для беженцев с Украины
04:03
Политика
Зеленский подписал указ о ставке Верховного главнокомандующего
03:56
Политика
Вице-канцлер ФРГ Хабек: Германия не способна оказать настоящую помощь Украине
03:43
Политика
Axios: Россию предложили исключить из Совбеза ООН
03:34
Общество
Швеция призвала снять Россию с участия в конкурсе «Евровидение»
03:32
Политика
Anonymous заявили о намерении вести кибервойну против России
03:27
Политика
Зеленский сообщил о гибели 137 украинских военных за последние сутки
03:10
Политика
Конгресс США намерен согласовать поставку оружия Украине на 600 млн долларов
03:04
ФАН-ТВ
«Зона признания». Эксклюзивное интервью Пушилина о ситуации в Донбассе
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Axios: Россию предложили исключить из Совбеза ООН

Политика
Axios: Россию предложили исключить из Совбеза ООН
wikipedia.org  /  Coalition for the ICC / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 25 февраля. Предложение исключить Россию из постоянных членов Совета безопасности ООН содержится в резолюции, которую разработали американские конгрессмены. Это связано со спецоперацией РФ по демилитаризации Украины.

Как пишет портал Axios со ссылкой на черновик документа, конгрессмены обращаются к ООН с призывом действовать незамедлительно и исключить Россию из постоянных членов Совбеза. Инициатором по созданию резолюции выступили член комитета по международным делам палаты представителей конгресса США республиканка Клаудия Тенни и представитель Демократической партии США.

Чтобы в устав ООН были внесены поправки, необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом у России есть право наложить вето на это предложение.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация территорий Украины.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Axios: Россию предложили исключить из Совбеза ООН
сша донбасс совбез
Комментировать