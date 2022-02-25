Швеция призвала снять Россию с участия в конкурсе «Евровидение»

Стокгольм, 25 февраля. Власти Швеции попросили Европейский вещательный союз пересмотреть участие России в песенном конкурсе «Евровидение». Об этом говорится в Eurovix.

Евровидение пройдет в итальянском Турине в 2022 году. Организаторы сообщили, что конкурс представляет собой неполитическое культурное событие, объединяющее страны с помощью музыки. К участию допущены кандидаты от Украины и России.

«Я разделяю основную идею Евровидения как аполитичного мероприятия. Но ситуация в Европе крайне серьезная. Мы призываем Европейский вещательной союз изменить свое мнение и будем внимательно следить за развитием событий», — заявила гендиректор Шведской национальной общественной телекомпании Ханна Стьярне.

Вопрос о пересмотре участия России в конкурсе встал после начала спецоперации по защите Донбасса. Ее целью является демилитаризация Украины. Ранее с требованием не допускать российского участника до Евровидения выступал Киев.