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Швеция призвала снять Россию с участия в конкурсе «Евровидение»

Общество
Швеция призвала снять Россию с участия в конкурсе «Евровидение»
pixabay.com

Стокгольм, 25 февраля. Власти Швеции попросили Европейский вещательный союз пересмотреть участие России в песенном конкурсе «Евровидение». Об этом говорится в Eurovix.

Евровидение пройдет в итальянском Турине в 2022 году. Организаторы сообщили, что конкурс представляет собой неполитическое культурное событие, объединяющее страны с помощью музыки. К участию допущены кандидаты от Украины и России.

«Я разделяю основную идею Евровидения как аполитичного мероприятия. Но ситуация в Европе крайне серьезная. Мы призываем Европейский вещательной союз изменить свое мнение и будем внимательно следить за развитием событий», — заявила гендиректор Шведской национальной общественной телекомпании Ханна Стьярне.

Вопрос о пересмотре участия России в конкурсе встал после начала спецоперации по защите Донбасса. Ее целью является демилитаризация Украины. Ранее с требованием не допускать российского участника до Евровидения выступал Киев.

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