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Anonymous заявили о намерении вести кибервойну против России

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 03:32
Политика
Anonymous заявили о намерении вести кибервойну против России
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 25 февраля. Коллектив хакеров, скрывающихся под названием Anonymous, заявили о своем намерении развернуть кибервойну против России. Об этом они написали в официальном Twitter-аккаунте.

Помимо прочего, они взяли на себя ответственность за недавнюю блокировку российского телеканала RT. На портал действительно ранее была совершена кибератака, которая длится уже несколько часов.

«Коллектив Anonymous официально вступил в кибервойну против российского правительства», — написали хакеры.

Данное решение связано с недавним обращением президента РФ Владимира Путина. Глава государства сообщил о начале военной операции, призванной защитить жизни мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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