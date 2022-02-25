Зеленский сообщил о гибели 137 украинских военных за последние сутки

Киев, 25 февраля. Более 130 военных Украины погибли, еще 316 получили ранения за последние сутки. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Украинский лидер подтвердил, что силовики утратили контроль над островом Змеиный в Черном море. По его словам, все находящиеся на его территории силовики погибли.

«По предварительным данным, к сожалению, мы потеряли за сегодня уже 137 наших военных, из них 10 офицеров. Ранены 316», — написал Зеленский в своем Telegram.

Ранее президент России Владимир Путин откликнулся на призыв глав ЛДНР защитить республики от атаки ВСУ. Он объявил о военной спецоперации, направленной на демилитаризацию Украины. Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что находится в Киеве в правительственном квартале.