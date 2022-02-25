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Конгресс США намерен согласовать поставку оружия Украине на 600 млн долларов

Политика
Конгресс США намерен согласовать поставку оружия Украине на 600 млн долларов
Global Look Press  /  Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 25 февраля. США продолжат оказывать Украине военную и гуманитарную помощь. В ближайшее время американские законодатели планируют согласовать очередные поставки вооружения стране.

Речь идет о передаче Украине оборонительных средств уничтожения на сумму 600 миллионов долларов, заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

«В ситуации с Украиной мы заботимся о том, что даем гуманитарную помощь для людей, что на Украину идут оборонительные средства уничтожения на сумму 600 млн долларов, чтобы они могли вести борьбу», — отметила она во время поездки в Калифорнию.

Ранее в Белом доме заявили, что американская сторона поддерживает связь с украинским президентом Владимиром Зеленским. Последний находится в Киеве и не планирует его покидать.

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