Конгресс США намерен согласовать поставку оружия Украине на 600 млн долларов

Вашингтон, 25 февраля. США продолжат оказывать Украине военную и гуманитарную помощь. В ближайшее время американские законодатели планируют согласовать очередные поставки вооружения стране.

Речь идет о передаче Украине оборонительных средств уничтожения на сумму 600 миллионов долларов, заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

«В ситуации с Украиной мы заботимся о том, что даем гуманитарную помощь для людей, что на Украину идут оборонительные средства уничтожения на сумму 600 млн долларов, чтобы они могли вести борьбу», — отметила она во время поездки в Калифорнию.

Ранее в Белом доме заявили, что американская сторона поддерживает связь с украинским президентом Владимиром Зеленским. Последний находится в Киеве и не планирует его покидать.