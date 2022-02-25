МИД Венесуэлы выступил против введения антироссийских санкций

Каракас, 25 февраля. Венесуэла не поддерживает страны, которые вводят санкции против России. Власти призывают к мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщили в министерстве иностранных дел страны.

Власти Венесуэлы обеспокоены сложившейся ситуации вокруг Украины и Донбасса и сожалеют о нарушении Минских соглашений. Их срыв спровоцировал сильные угрозы против России и ее суверенитета.

«Венесуэла выступает за мирное разрешение конфликта, осуждая незаконные санкции и экономические атаки против российского народа , которые сказываются на правах человека», — говорится в сообщении МИД страны.

Глава России Владимир Путин признал независимость республик Донбасса. Из-за обострения конфликта было принято решение о старте военной спецоперации, целью которой стала демилитаризация Украины. На фоне этого ряд стран ввели в отношении российских компаний санкции. Совет Европы будет рассматривать ограничения 25 февраля.