Псаки ушла от ответа на вопрос журналистов о спасении Зеленского

Вашингтон, 25 февраля. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала отвечать на вопрос журналистов о том, будут ли Соединенные Штаты спасать президента Украины Владимира Зеленского. Это произошло во время срочного брифинга по случаю военной операции России в Донбассе.

Один из журналистов поинтересовался, будет ли Вашингтон отправлять свои войска в случае, если Зеленского схватят или предадут показательному суду. Однако Псаки ушла от прямого ответа на данный вопрос.

«Мы в контакте с президентом Зеленским, который является важным партнером. Мы поддерживаем его, он… президент Украины, но я не буду углубляться в подробности шагов в сфере обеспечения безопасности», — заявила она.

Ранее Псаки сообщила о готовности США принять в страну украинских беженцев. Однако она выразила надежду, что они осядут в других странах Европы.