Москва, 25 февраля. Посольства России и США продолжают свою работу в Москве и Вашингтоне.

Заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена о «полном разрыве» связей с Кремлем является скорее описанием климата в отношениях между государствами на фоне украинского кризиса. Такой вывод можно сделать исходя из того, что посольства стран продолжают свою работу.

Ранее майор Национальной гвардии США Тулси Габбард обвинила Вашингтон в обострении эскалации на Украине. Она считает, что администрация Байдена должна была внимательно отнестись с многочисленным заявлениям Кремля об обеспокоенности безопасностью страны.

Также СМИ Соединенных Штатов перечислили неудачи во внутренней и внешней политике лидера страны. Журналисты отметили, что пока не ясно, как позиция Байдена по украинскому вопросу будет воспринята американской общественностью.