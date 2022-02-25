Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 04:09
04:07
Политика
Власти Японии заморозили активы российских банков
04:06
Политика
Молдавия сообщила о готовности развернуть лагеря для беженцев с Украины
04:03
Политика
Зеленский подписал указ о ставке Верховного главнокомандующего
03:56
Политика
Вице-канцлер ФРГ Хабек: Германия не способна оказать настоящую помощь Украине
03:43
Политика
Axios: Россию предложили исключить из Совбеза ООН
03:34
Общество
Швеция призвала снять Россию с участия в конкурсе «Евровидение»
03:32
Политика
Anonymous заявили о намерении вести кибервойну против России
03:27
Политика
Зеленский сообщил о гибели 137 украинских военных за последние сутки
03:10
Политика
Конгресс США намерен согласовать поставку оружия Украине на 600 млн долларов
03:04
ФАН-ТВ
«Зона признания». Эксклюзивное интервью Пушилина о ситуации в Донбассе
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Посольства России и США продолжают работу в штатном режиме вопреки словам Байдена

Политика
Посольства России и США продолжают работу в штатном режиме вопреки словам Байдена
wikimedia.org  /  NVO / CC BY-SA 3.0

Москва, 25 февраля. Посольства России и США продолжают свою работу в Москве и Вашингтоне.

Заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена о «полном разрыве» связей с Кремлем является скорее описанием климата в отношениях между государствами на фоне украинского кризиса. Такой вывод можно сделать исходя из того, что посольства стран продолжают свою работу.

Ранее майор Национальной гвардии США Тулси Габбард обвинила Вашингтон в обострении эскалации на Украине. Она считает, что администрация Байдена должна была внимательно отнестись с многочисленным заявлениям Кремля об обеспокоенности безопасностью страны.

Также СМИ Соединенных Штатов перечислили неудачи во внутренней и внешней политике лидера страны. Журналисты отметили, что пока не ясно, как позиция Байдена по украинскому вопросу будет воспринята американской общественностью.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Посольства России и США продолжают работу в штатном режиме вопреки словам Байдена
украина донбасс байден разрыв дипломатические отношения
Комментировать