Власти Японии приостановили выдачу виз гражданам России

Токио, 25 февраля. Япония вслед за некоторыми европейскими странами приняла решение остановить выдачу виз российским гражданам. Об этом сообщили местные власти.

Власти Японии намерены ужесточить пакет антироссийских санкций на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Президент РФ Владимир Путин накануне начал спецоперацию по защите Донбасса.

Кроме выдачи виз российским гражданам в Японии решили прекратить экспорт продукции организациям, которые связаны с военным сектором. О санкциях объявил премьер страны Фумио Кисида.

Одной из стран, поддержавших отмену выдачи виз россиянам, стала Литва. Информация об этом появилась на сайте внешнеполитического ведомства страны. Власти намерены отозвать своего посла из РФ для консультаций.