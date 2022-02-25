Псаки понадеялась, что основной поток беженцев с Украины не попадет в США

Вашингтон, 25 февраля. США сообщили, что готовы принять на свою территорию беженцев с Украины. При этом власти страны надеются, что основной поток «осядет» в Европе.

О готовности принять беженцев объявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки в ходе брифинга. Также она обратила внимание, что Вашингтон ведет диалог с европейскими партнерами по вопросу создания условий для размещения людей.

«Мы готовы, но мы также ожидаем, что многие из них — если не большинство — пожелают отправиться в соседние страны», — высказалась Псаки.

После того, как главы ЛДНР обратились за помощью к России, президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Глава государства уточнил, что данный шаг является вынужденным.