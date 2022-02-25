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Зеленский сообщил о готовности к диалогу с Россией о нейтральном статусе Украины

Политика
Зеленский сообщил о готовности к диалогу с Россией о нейтральном статусе Украины
Федеральное агентство новостей

Киев, 25 февраля. Украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости переговоров с Россией для разрешения кризиса. Также он сообщил о готовности обсудить нейтральный статус Украины и гарантии безопасности.

Зеленский подчеркнул, что Украина осталась защищать себя в одиночестве. Также он напомнил, что страна не входит в состав НАТО и готова обсудить нейтралитет.

«Не боимся России, не боимся говорить с Россией, говорить обо всем: гарантиях безопасности для нашей страны и нейтральный статус (мы же сейчас не в НАТО), но какие при этом у нас будут гарантии. Сейчас судьба страны зависит от нашей армии и народа, от вашей мудрости и большой поддержки всех друзей Украины», — заявил украинский лидер.

Ранее американский политик и ветеран войны в Ираке Тулси Габбард заявила, что считает Белый дом виновным в острой эскалации украинского кризиса. По ее мнению, Вашингтон должен был внимательнее прислушаться к опасениям Москвы по гарантиям безопасности.

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