«Это лицемерие»: Леся Рябцева о звездах, выступающих против спецоперации России на Украине

Некоторые российские артисты и спортсмены выступили против военной спецоперации России, направленной на защиту населения Донбасса от украинской агрессии. Они опубликовали антивоенные призывы на своих страницах в социальных сетях и пометили публикации черными квадратами.

Как передает издание ИА REGNUM, в их числе шоумены Максим Галкин и Александр Гудков, телеведущие Иван Ургант и Ксения Собчак, блогеры Карина Кросс и Анастасия Ивлеева, журналисты Илья Красильщик и Сергей Ерженков, футболист Федор Смолов, шахматист Ян Непомнящий, правозащитница Марина Литвинович.

Против действий России также выступили рэпер Моргенштерн, певцы Егор Крид, Сергей Лазарев, Валерий Меладзе, Иван Дорн, певицы Рита Дакота, Манижа, Теона Контридзе, Алика Смехова, актер Данила Козловский, актрисы Сабина Ахмедова, Яна Троянова, Варвара Шмыкова, Ирина Старшенбаум, Марина Зудина, Катерина Шпица, Дарья Повереннова, писатели Александр Цыпкин и Борис Акунин и другие.

Кроме того, с самого утра в социальных сетях стали появляться сообщения с призывами выйти на площади и устроить митинг. Призывы выходить на улицы начали появляться после того, как Владимир Путин начал военную операцию в Донбассе. Власти России объяснили, что это необходимо для безопасности страны и для защиты жителей ДНР и ЛНР.

Так называемый «антивоенный» митинг закончился возбуждением уголовного дела по факту угрозы применения насилия в отношении правоохранительных органов в отношении девушки, которая бросила в них бутылку с зажигательной смесью на несанкционированной акции в Москве. Подозреваемая москвичка 1999 года рождения была задержана на месте. В ближайшее время ее доставят в отделение полиции для проведения следственных действий.

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В ходе беседы с корреспондентом ФАН российская журналистка Леся Рябцева прокомментировала решение звезд выступить против проведения Россией специальной военной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины, а также на мир в Донбассе. Она назвала такое поведение «лицемерным».

«Конечно, все это лицемерие говорить о том, что это Россия развязала конфликт, что сейчас творится ужас. Но всем этим людям было прекрасно и удобно не замечать войны, которая проходила восемь лет под боком, где были русские люди. Даже если ты мог не знать кого-то, кто жил в Донецке и Луганске, но я по своему опыту знаю, что обязательно у кого-то из знакомых там есть родственники, близкие или друзья. А когда делают вид, что этого ничего не было, а вот сейчас вдруг что-то произошло, — лицемерие», — заявила журналист.

Леся Рябцева рассказала и о том, что не считает Россию провокатором в этом вопросе, поскольку сегодня Москва защищает мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик от буллера под названием «киевские власти».

«Я вижу, что Россия «впряглась» за людей. Россия в этой ситуации не провокатор, а защитник от буллера. Потому что то, что творилось в Донецке и Луганске, — самая настоящая травля», — резюмировала собеседница ФАН.

Жительница Санкт-Петербурга резко высказалась о митингах на Дворцовой площади, которые устраивают россияне против спецоперации по освобождению Донбасса.