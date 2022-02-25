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Белый дом: Вашингтон работает над оказанием поддержки Зеленскому

Политика
Белый дом: Вашингтон работает над оказанием поддержки Зеленскому
pixabay.com

Вашингтон, 25 февраля. Власти Соединенных Штатов поддерживают контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в Белом доме.

Глава Украины продолжает находиться на территории своей страны. Ранее он подписал указ о всеобщей мобилизации на фоне обострения ситуации в государстве с целью поддержать боевую готовность силовиков.

«Мы находимся в контакте с ним и работаем над оказанием ему поддержки», — говорится в заявлении Белого дома.

Обострение ситуации вокруг Украины способствовало началу военной спецоперации в Донбассе. Из-за решения президента Владимира Путина ряд стран ввели ограничительные меры в отношении России. Власти США обсуждают варианты действий применительно к системе SWIFT и отключения от нее РФ, передает «Царьград».

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