Белый дом: Вашингтон работает над оказанием поддержки Зеленскому

Вашингтон, 25 февраля. Власти Соединенных Штатов поддерживают контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в Белом доме.

Глава Украины продолжает находиться на территории своей страны. Ранее он подписал указ о всеобщей мобилизации на фоне обострения ситуации в государстве с целью поддержать боевую готовность силовиков.

«Мы находимся в контакте с ним и работаем над оказанием ему поддержки», — говорится в заявлении Белого дома.

Обострение ситуации вокруг Украины способствовало началу военной спецоперации в Донбассе. Из-за решения президента Владимира Путина ряд стран ввели ограничительные меры в отношении России. Власти США обсуждают варианты действий применительно к системе SWIFT и отключения от нее РФ, передает «Царьград».