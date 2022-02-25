Мирный житель Горловки погиб из-за обстрела украинских силовиков

Горловка, 25 февраля. Один мирный житель погиб в результате нового обстрела города Горловка со стороны ВСУ. Об этом сообщил представитель Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в ходе обстрелов было повреждено 45 домов. Также сообщается о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры, включая котельные и трансформаторные станции.

«Каратели из ВСУ активно обстреливают территорию ДНР. При обстреле Горловки по улице Мамедова, 22, погиб один мирный житель и пятеро получили ранения», — говорится в сообщении.

Ранее поступили кадры результатов обстрелов города Горловка. На одном из них видны последствия прямого попадания снаряда со стороны ВСУ по двухэтажному жилому дому, вследствие чего было повреждено остекление.