Абсолютная бессмыслица: почему новые санкции США не окажут никакого влияния на Россию

Соединенные Штаты вновь вводят санкции против России. На этот раз в связи с признанием Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик и началом российской военной операции по установлению мира. Несмотря на всю «воинственную» риторику, выступающего сегодня перед журналистами американского президента Джо Байдена, российские эксперты утверждают, что новые ограничения только помогут стране избавиться от западной зависимости в плане технологий и экономики.

Санкции против финансового сектора

Американский президент Джо Байден заявил, что санкции, разработанные против России по согласованию с Европейским союзом и другими союзниками США, коснутся возможности Москвы вести бизнес в иностранной валюте — в долларах, евро, фунтах и иенах. Что касается российских финучреждений, то под ограничения попал, по словам президента США, только ВТБ. Однако позже американский Минфин распространил справку, согласно которой под санкции подпадают также «Сбербанк», «Открытие», «Новикомбанк» и «Совкомбанк». Их активы в США будут заморожены, они не смогут пользоваться корреспондентскими счетами в американских банках для финансовых операций.

Несмотря на всю грозность, Байден так и не решился отключить российские банковские и финансовые институты от международной платежной системы SWIFT. По его словам, против данной меры выступают некоторые американские союзники, поскольку в результате нарушения финансово-экономических отношений с российскими партнерами они также пострадают.

К санкциям готовы

ВТБ проработал несколько планов противодействия санкциям, чтобы минимизировать негативные последствия для клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Санкции для нас — реальность последних нескольких лет, и очередной раунд политически мотивированных антироссийских санкций не стал сюрпризом. У нас было время извлечь уроки и подготовиться к самому жесткому сценарию», — говорится в заявлении банка.

Федеральное агентство новостей /

В финучреждении также объяснили, как дальше будут проводиться операции для физлиц (из неприятного только одно — расплатиться картой за границей будет невозможно):

на территории России все карты банка работают без ограничений. Снятие наличных доступно в офисах, банкоматах ВТБ и банкоматах банков-партнеров;

из-за введения санкций использование карт Visa и Mastercard за границей будет невозможно;

переводы внутри ВТБ и переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте. Валютные переводы за рубеж недоступны в «ВТБ-Онлайн» и в отделениях банка в связи с введением санкций;

будут работать сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay;

все вклады и накопительные счета доступны в полном объеме — их можно открывать и пополнять. ВТБ будет исполнять все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче денежных средств со счетов клиентов;

ВТБ не ограничивает кредитование клиентов. Процентные ставки и условия по действующим кредитам пересмотрены не будут;

валютообменные операции работают в полном объеме.

В свою очередь в Центробанке заявили, что все попавшие под западные санкции российские банки заблаговременно разработали адекватный ситуации план мер по обеспечению бесперебойной работы в таких условиях. Кроме того, правительство и Банк России будут оказывать им любую необходимую поддержку.

ФБА «Экономика сегодня» /

США против космоса

Американский лидер затронул и экспорт. По его словам, новые санкции способны затронуть высокотехнологическому сектору России, включая ее космическую программу, сократив поставки на 50%. По его словам, это «снизит» конкурентные способности российской экономики. Кроме того, Байден фактически признался, что ограничения были разработаны заранее, поскольку они касаются разных областей.

«Мы специально разработали эти санкции таким образом, чтобы увеличить долгосрочный эффект для России и минимизировать воздействие на Соединенные Штаты и на наших союзников», — добавил американский лидер.

Ответ «Роскосмоса»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале высмеял введенные американцами санкции. По его словам, США еще в 2014 году перестали поставлять России высокотехнологическую продукцию. Не смогут американцы разорвать сотрудничество с Москвой на МКС. Ведь коррекция орбиты станции, ее уклонение от опасных сближений с космическим мусором производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей «Прогресс МС».

«Господа, вы когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни Альцгеймера. На всякий случай. Во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову. Причем не только в переносном смысле. Поэтому пока еще по-партнерски предлагаю вам не вести себя как безответственный геймер и дезавуировать заявление о «санкциях Альцгеймера». Дружеский совет», — заявил Рогозин.

Федеральное агентство новостей

Экспертное мнение

Так, например, политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в интервью ФАН рассказал, что Россия и так уже давно не сотрудничает с США по большинству направлений, включая товары и технологи «двойного назначения».

«Это не первые экономические санкции, объявленные властями США, и, думается, не последние. Внешнеторговый баланс РФ и США не столь велик, как, например, с Китаем, странами-участниками Таможенного союза или, допустим, европейскими державами. Никаких оборонных технологий, как и товаров и технологий «двойного назначения» из США в РФ не продавалось еще со времен Барака Обамы — с 2014 года. Так что, что тут по линии «экспортного контроля в отношении оборонной, аэрокосмической и морской отраслей России» еще можно запретить, не вполне понятно», — сказал собеседник ФАН.

Бесперспективность санкций

Экономист и политический эксперт Александр Дудчак рассказал ФАН, что Россия фактически не зависит от поставок со стороны США, а вот Вашингтон от Москвы — очень даже.

«Что касается технологий, то их нам и так никто не поставлял. Они продавали нам лишь электронные товары. Мы создаем свои технологии. У нас есть огромный потенциал и свои технологии, которыми не обладают США. Например, у американцев до сих пор нет сверхзвукового вооружения, да и в лазерной технике они от нас отстают. Напомню, что мы в короткий срок наладили выпуск вертолетных двигателей, которые ранее закупали на украинском заводе «МоторСич». Мы создали полностью новую отрасль. Да и в космос они сегодня летают на своих кораблях», —указал он.

ФБА «Экономика сегодня» . /

Также Александр Дудчак поблагодарил США за запрет использовать иностранную валюту. По его словам, теперь американцы и европейцы будут покупать у Москвы нефть и газ только за российские рубли, что значительно укрепит нашу валюту.

«Все проблемы, которыми нам грозят американцы, решаемы. Тем более, что у нас есть союзники — Китай, Индия, Бразилия, которые с лихвой компенсируют нам американские поставки. У нас еще есть БРИКС, ЕврАзЭС, ШОС. Что касается, валюты, которой они собираются нас лишить. Спасибо, дедушка Байден. Наконец-то. Какой он половец. За это ему нужно будет орден дать. Хочу напомнить, что Россия является одним из крупнейших поставщиков нефти в США, а в ЕС — газа. Ну тогда Западу придется платить за углеводороды в рублях. Что там они еще обещали, отключить международную платежную систему SWIFT? Они же понимают сами, что это бессмысленно», — считает эксперт.

Экономит Василий Колташов считает, что новые санкции Соединенных Штатов являются декоративными и никакого существенного вреда России не нанесут.