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Вашингтон собирается ограничить возможности России по добыче энергоресурсов

Политика
Вашингтон собирается ограничить возможности России по добыче энергоресурсов
Global Look Press  /  Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 25 февраля. Американские власти намерены «ударить» по нефтегазовому сектору России, ограничив ей добычу энергоресурсов в долгосрочной перспективе. Об этом заявил высокопоставленный чиновник в Белом доме.

Согласно данным Росстата, по итогам 2021 года РФ вышла на второе место по добыче нефти. Вероятно, что санкции могли бы повлиять на российскую экономику. Однако каким образом американские власти собираются ограничить добычу РФ нефти и газа, неизвестно.

Ранее появилась информация, что власти США готовы последовательно ужесточать санкции в отношении Москвы. Сейчас законодатели обсуждают возможность ограничительных мер применительно к международной системе платежей SWIFT.

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