Антонов назвал высылку из США советника-посланника Трепелкова недружественным шагом

Москва, 25 февраля. Россия считает, что высылка из США советника-посланника в Вашингтоне Сергея Трепелкова является недружественным шагом. Об этом заявил посол РФ Анатолий Антонов.

Соединенные Штаты сообщили о выдворении из Вашингтона советника-посланника российского дипведомства в ответ на высылку из Москвы замглавы американской дипмиссии Барта Гормана.

«Россия ответит на высылку дипломата из посольства в США», — отметил Антонов в беседе с журналистами.

При этом ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высылка Барта Гормана из России является ответом Москвы на провокацию американской стороны.