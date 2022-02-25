Российский музыкант Matrang пожертвует весь свой гонорар беженцам Донбасса

Санкт-Петербург, 25 февраля. Музыкант Алан Хадзарагов, более известный под сценическим псевдонимом Matrang, выразил готовность материально помочь беженцам, находящимся в России. Артист намерен пожертвовать весь свой гонорар с выступления в Санкт-Петербурге.

Исполнитель хита «Медуза»1 намерен выступить в Северной столице 26 февраля. Музыкант сообщил, что не будет отменять концерт. Все денежные средства, которые будут собраны с продажи билетов на мероприятие, будут направлены в поддержку беженцам, прибывшим на территорию России.

«Среди них женщины, старики и дети. Помогайте чем можете и вы. Это очень важно. Спасибо», — напомнил артист на своей странице в Instagram.

@matrang_mg / @matrang_mg

Пользователи Сети поблагодарили Хадзарагова за понимание. Также подписчики назвали принятое им решение мудрым и правильным.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, данная мера была вынужденной.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.