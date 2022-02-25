Белый дом заявил о готовности ужесточать антироссийские санкции из-за Украины

Вашингтон, 25 февраля. Американская сторона обсуждает варианты действий применительно к международной системе платежей SWIFT и отключения России от нее.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Россия в ближайшее время не будет отключена от банковской системы SWIFT. Однако он добавил, что окончательное решение по этому поводу примут его европейские коллеги.

Накануне Вашингтон объявил о введении санкций против ряда крупнейших российских банков, представителей политической и деловой элиты из-за событий на Украине. Вместе с этим США накладывают дополнительные ограничения на экспорт высокотехнологичной американской продукции в Россию, передает «Царьград».