Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 02:39
02:38
Общество
Псаки понадеялась, что основной поток беженцев с Украины не попадет в США
02:27
Политика
Зеленский сообщил о готовности к диалогу с Россией о нейтральном статусе Украины
02:21
Политика
Белый дом: Вашингтон работает над оказанием поддержки Зеленскому
02:20
Происшествия
Мирный житель Горловки погиб из-за обстрела украинских силовиков
02:18
Политика
Вашингтон собирается ограничить возможности России по добыче энергоресурсов
02:13
Политика
Антонов назвал высылку из США советника-посланника Трепелкова недружественным шагом
02:08
Общество
Российский музыкант Matrang пожертвует весь свой гонорар беженцам Донбасса
02:08
Политика
Белый дом заявил о готовности ужесточать антироссийские санкции из-за Украины
02:07
Политика
Президент Украины Зеленский сообщил о своем местонахождении
02:01
Политика
Зеленский: Европа боится защищать Украину
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Белый дом заявил о готовности ужесточать антироссийские санкции из-за Украины

Политика
Белый дом заявил о готовности ужесточать антироссийские санкции из-за Украины
flickr.com  /  Sarah Sampsel

Вашингтон, 25 февраля. Американская сторона обсуждает варианты действий применительно к международной системе платежей SWIFT и отключения России от нее.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Россия в ближайшее время не будет отключена от банковской системы SWIFT. Однако он добавил, что окончательное решение по этому поводу примут его европейские коллеги.

Накануне Вашингтон объявил о введении санкций против ряда крупнейших российских банков, представителей политической и деловой элиты из-за событий на Украине. Вместе с этим США накладывают дополнительные ограничения на экспорт высокотехнологичной американской продукции в Россию, передает «Царьград».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Белый дом заявил о готовности ужесточать антироссийские санкции из-за Украины
санкции сша антироссийские санкции swift
Комментировать