Президент Украины Зеленский сообщил о своем местонахождении

Киев, 25 февраля. Ситуация на Украине обострилась. Президент страны Владимир Зеленский выступил с заявлением и рассказал, где он сейчас находится.

Президент России Владимир Путин объявил о старте военной спецоперации в Донбассе. Главы ЛДНР обратились к нему с просьбой демилитаризации Украины. Зеленский сообщил, что находится в столице страны.

«Я остаюсь в столице со своим народом, моя семья тоже на Украине. Где моя семья сказать права не имею, но она здесь, на Украине. Я очень прошу киевлян быть внимательными, придерживаться правил комендантского часа. Я остаюсь в правительственном квартале вместе со всеми, кто нужен для работы центральной власти», — отметил Зеленский.

Ранее украинский президент заявил, что Европа до сих пор игнорирует вопросы о вступлении страны в НАТО. На фоне этого Киев и другие территории государства придется защищать «в одиночку».