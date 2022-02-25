Зеленский: Европа боится защищать Украину

Киев, 25 февраля. Европейские страны боятся защищать Украину. Соответствующее заявление сделал президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, защищать Украину придется «в одиночку», поскольку Запад не отвечает на вопросы Зеленского о вступлении страны в НАТО. Он заметил, что не «видит желающих воевать вместе с нами».

«Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы будет ли Украина в НАТО, спросил прямо. Все боятся. Не отвечают. А мы не боимся ничего», — отметил глава государства.

Ранее НАТО отказалась устанавливать бесполетную зону над территорией Украины. Альянс опасается, что это может привести к столкновению с Россией.