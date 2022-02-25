Выступления дирижера Гергиева и пианиста Мацуева отменили в Карнеги-Холл в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 25 февраля. Дирижер Валерий Гергиев и солист Денис Мацуев не будут участвовать в концертах с 25 февраля по 27 февраля в Карнеги-холл в Нью-Йорке. Об этом сообщили представители концертного зала изданию Slipped Disc.

СМИ пишут, что на данное решение повлияла американская администрация, так как Гергиев и Мацуев якобы являются «близкими соратниками Путина». Кроме того, сообщается, что Гергиева обяжут выразить свою позицию по поводу ситуации на Украине.

Российский лидер Владимир Путин сообщил о начале спецоперации в Донбассе 24 февраля. Вслед за заявлением главы государства западные страны начали вводить ограничения в отношении граждан РФ.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы от Дагестана Хизри Абакаров и Мурад Гаджиев попали в санкционный список Европейского союза. Всего в него вошел 351 парламентарий, уточняет «Царьград».