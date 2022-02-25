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Санкции не затронут счета и вклады клиентов банка «Открытие»

Экономика
Санкции не затронут счета и вклады клиентов банка «Открытие»
wikipedia.org  /  Well-liked / CC BY-SA 4.0

Москва, 25 февраля. Американские санкции не окажут большого влияния на работу банка «Открытие» и компаний группы. В кредитной организации заявили, что были готовы к таким событиям.

«Открытие» имеет достаточный запас капитала, ликвидности и наличных в различных валютах. В распоряжении банка есть все необходимые технологические возможности для бесперебойной работы, говорится на сайте организации.

«Введенные ограничительные меры не затронут счета и вклады клиентов физических и юридических лиц, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте, включая евро и доллары США. Мы подтверждаем, что выполняем обязательства перед всеми клиентами», — сказано в сообщении.

С помощью карт банка «Открытие» можно оплачивать товары и снимать наличные по всей территории России. Санкции затрагивают лишь использование карт банка за пределами страны. Клиентам, которые находятся за границей, рекомендовано снять наличные или расплачиваться картами других банков.

Минфин США ранее наложил ограничения на крупнейшие российские банки из-за событий на Украине, передает «Царьград». После этого Вашингтон скорректировал свое решение, разрешив ряду кредитных организаций проводить сделки по долговым обязательствам до 25 мая.

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