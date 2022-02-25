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Литва решила остановить выдачу виз российским гражданам

Политика
Литва решила остановить выдачу виз российским гражданам
wikipedia.org  /  Lithuanian Embassy Flag / CC2

Вильнюс, 25 февраля. Власти Литвы решили последовать примеру Латвии и приостановить выдачу виз гражданам России. Об этом сообщили в МИД страны.

Сообщение о приостановке выдачи виз появилось на сайте внешнеполитического ведомства Литвы. По словам премьер-министра Ингрид Шимоните, рассматривается вопрос отзыва для консультаций посла в РФ.

«Министерство иностранных дел Литвы приостанавливает выдачу виз гражданам Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее о приостановке выдачи виз российским гражданам объявили в МИД Латвии. Власти страны намерены отозвать своего дипломата с территории РФ для обеспечения безопасности на фоне обострения ситуации в Донбассе.

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