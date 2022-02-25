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«СПБ Биржа» сообщила об ограничении режима торгов 25 февраля

Экономика
«СПБ Биржа» сообщила об ограничении режима торгов 25 февраля
pixabay.com/PD

Санкт-Петербург, 25 февраля. ПАО «СПБ Биржа» будет проводить торги 25 февраля с 07:00 до 10:00 по Москве в режиме переговорных сделок с кодами расчетов Т0 и Т1. Информация следует из сообщения торговой площадки.

Кроме того, торги будут осуществляться в режиме адресного репо с центральным контрагентом с кодами расчетов Т0Т1. В частности, с 10:00 по Москве будет доступен режим безадресного репо с центральным контрагентом с кодами расчетов Т0Т1.

Ранее Совет Московской биржи принял решение отменить утренние торговые сессии 25 февраля на фондовом и срочном рынках, пишет «Царьград». Торговая площадка также призвала частных инвесторов не совершать необдуманные сделки.

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