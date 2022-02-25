Ищу попутчиков: как туристы в Крыму справляются с отменой авиарейсов

Корреспондент ФАН поговорил с туристами, которые не смогут вылететь из Крыма в связи с прекращением работы Международного аэропорта Симферополь до второго марта. Они рассказали, как планируют добраться до Москвы с полуострова.

Ранее Росавиации ввела временные ограничения на выполнение полетов в ряд аэропортов на юге России, в списках числятся: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов).

В связи с этой ситуацией к следующим из Крыма и Севастополя на материковую часть поездам были прикреплены дополнительные вагоны и открыта продажа свободных мест на 24, 25 и 26 февраля. Однако все они были моментально раскуплены.

«Мы с супругой должны были вылетать из Симферополя в Москву через два дня, но все рейсы отменили. Сейчас мы ищем способы, как нам можно добраться домой. Свободных билетов на поезда на ближайшие даты нет, поэтому, наверное, будем искать машину с попутчиками, которые едут в Москву. Как оказалось, в социальных сетях сейчас много таких групп, поэтому мы надеемся, что проблем с этим не возникнет. Деньги за билеты нам пообещали вернуть, но добираться в Москву все равно как-то нужно. Возможно, поедем на автобусе — там билеты вроде как еще есть. Конечно, для нас новость об отмене авиарейсов была неожиданной, однако мы к ней отнеслись, скажем так, с пониманием ситуации», — заявил Александр.

Отметим, что на данный момент действительно есть свободные в продаже билеты на автобусы до Москвы, причем даже на 25 февраля, правда, не из всех крымских городов, поэтому актуальную информацию лучше уточнять по номеру телефона справочных служб автовокзалов.

Кроме того, в различных социальных сетях и группах многие жители и гости Крыма, которые собираются выезжать на материк, ищут попутчиков на разных условиях — одним нужен второй водитель, если это дальние расстояния, другие просто просят скинуться на бензин или называют какую-то конкретную сумму стоимости поездки. Также водители предлагают передать посылки, готовы даже брать животных в переносках, то есть люди объединяются в группы и стараются помочь друг другу.

Вместе с тем в Минкурортов Республики Крым сообщили, что туристам, которым срочно необходимо вернуться на материковую часть России или проконсультироваться со специалистами, можно оставить свои сообщения на горячей линии министерства 8 800 511 80 18, номер в городе Севастополь — +7 978 907 96 70. Известно, что Крымский мост работает в штатном режиме, а у авиакомпаний можно перенести купленные билеты на рейсы до второго марта либо на более поздние даты, либо вернуть их полную стоимость.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Компания «Аэрофлот» отменила рейс из Москвы в Лондон 25 февраля.