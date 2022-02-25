Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине

Киев, 25 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обострившейся ситуации принял решение о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

Российский лидер Владимир Путин объявил о старте спецоперации по демилитаризации Украины. В планах Москвы нет оккупации украинских территорий. На фоне обострившейся ситуации Зеленский издал указ о мобилизации населения.

«Объявить и провести всеобщую мобилизацию», — говорится в сообщении президента Украины.

Ранее мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать пределы Украины. Начальник Львовской таможни Даниил Меньшиков призвал граждан не пытаться самостоятельно выехать из страны.