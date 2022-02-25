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СК РФ привлек к ответственности 180 украинских руководителей за события в ЛДНР с 2014 года

Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СК РФ привлек к ответственности 180 украинских руководителей за события в ЛДНР с 2014 года
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 февраля. СК РФ привлек к ответственности 180 представителей политического и военного руководства Украины из-за происходящего в Донбассе с 2014 года. Вследствие этих событий пострадавшими признаны 22 тысячи человек.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что в рассмотрении находится 400 дел о геноциде и иных преступлениях, совершенных на территории республик Донбасса. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко напомнила, что за долгих восемь лет в ЛДНР погибло свыше 2,6 тысячи мирных жителей, а 5,5 тысячи получили ранения. Она также поименно перечислила тех, кто причастен к этой чудовищной статистике, передает «Царьград».

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