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ЦБ готов оказать необходимую помощь попавшим под санкции российским банкам

Экономика
ЦБ готов оказать необходимую помощь попавшим под санкции российским банкам
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 25 февраля. Банк России и правительство страны будут оказывать необходимую помощь финансовым организациям, которые попали под санкции. Об этом сообщил регулятор.

По информации Центробанка, все средства клиентов в иностранной валюте будут сохранены. Их могут выдавать в валюте. Сейчас регулятор намерен задействовать все дополнительные меры, чтобы российские финансовые организации работали непрерывно.

«ЦБ РФ оценивает разработанные банками планы по обеспечению бесперебойной работы как адекватные ситуации», — отмечается в заявлении.

Ряд стран вводят ограничительные меры в отношении России из-за начала спецоперации в Донбассе. Президент США Джо Байден заявил, что новый пакет ограничений затронет ВТБ и другие крупные банки РФ.

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