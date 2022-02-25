ЦБ готов оказать необходимую помощь попавшим под санкции российским банкам

Москва, 25 февраля. Банк России и правительство страны будут оказывать необходимую помощь финансовым организациям, которые попали под санкции. Об этом сообщил регулятор.

По информации Центробанка, все средства клиентов в иностранной валюте будут сохранены. Их могут выдавать в валюте. Сейчас регулятор намерен задействовать все дополнительные меры, чтобы российские финансовые организации работали непрерывно.

«ЦБ РФ оценивает разработанные банками планы по обеспечению бесперебойной работы как адекватные ситуации», — отмечается в заявлении.

Ряд стран вводят ограничительные меры в отношении России из-за начала спецоперации в Донбассе. Президент США Джо Байден заявил, что новый пакет ограничений затронет ВТБ и другие крупные банки РФ.