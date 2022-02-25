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«Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из розыгрыша Лиги Европы

Спорт
«Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из розыгрыша Лиги Европы
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК Зенит

Севилья, 25 февраля. Петербургский «Зенит» не смог преодолеть стадию 1/16 финала Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей испанскому «Бетису». Ответная встреча состоялась в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась нулевой ничьей.

Во втором матче команды не порадовали зрителей изобилием голов. Зато в прошлой встрече, которая прошла в Петербурге, футболисты забили пять голов на двоих. Тогда «Бетис» одержал победу со счетом 3:2.

Теперь от России в еврокубках осталась лишь одна команда — московский «Спартак». Своего соперника по 1/8 финала столичный клуб узнает в пятницу 25 февраля после жеребьевки.

На фоне последних событий на Украине и в Донбассе члены исполнительного комитета Европейской федерации футбола рассматривают возможность отстранения российских клубов от участия в еврокубках в следующем сезоне. Заседание по этой теме пройдет 25 февраля.

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футбол Зенит донбасс лига европы бетис
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