Более 14 падений снарядов ВСУ зафиксировано в Ростовской области

Москва, 25 февраля. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту падения более 14 снарядов с территории Украины в Ростовской области. Об этом сообщают представители ведомства.

Кроме того, одно из помещений, которое используется Погрануправлением ФСБ России по Ростовской области, было разрушено. Пока следствие зафиксировало только 14 попаданий.

«По данным фактам СК России возбуждены уголовные дела», — говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что российская техника, размещенная в Крыму, попала под обстрел Вооруженных сил Украины в связи с обострением ситуации на территории страны. Данные об ущербе пока уточняются.